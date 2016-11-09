Клинтон призвала сторонников признать победу Трампа

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в выступлении перед своими сторонниками и штабом призвала признать победу республиканца Дональда Трампа. Прямую трансляцию выступления проигравшего кандидата ведет телеканал RT.

Клинтон заявила, что Трампу необходимо предоставить шанс для руководства страной. «Ночью я позвонила Трампу, поздравила его и предложила вместе работать на благо нашей страны. Я надеюсь, что он станет успешным президентом для всех американцев», — сказала она.

Относительно своего проигрыша на выборах Клинтон заявила, что «это поражение нанесло ей рану». «Я знаю, как вы расстроены, потому что я тоже расстроена, — добавила она. — Это больно и будет больно еще долго». «Но, прошу вас, — обратилась она к сторонникам. — Никогда не прекращайте верить, что бороться за ваши убеждения стоит того».

9 ноября кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон выступает перед своими сторонниками в Нью-Йорке впервые после поражения на президентских выборах. Она уступила своему конкуренту от республиканцев Дональду Трампу, набрав 218 голосов выборщиков.

Ранее в среду Трамп выступил с первой речью после победы над Клинтон. Политик, в частности, призвал демократов и республиканцев объединиться. Он также заявил, что будет стремиться к сотрудничеству США с другими государствами. По словам Трампа, он будет ставить интересы США выше всего, но при этом — честно поступать со всеми в мире.