Сторонники Клинтон собрались перед Белым домом

В ночь на среду перед Белым домом собрались сотни сторонников кандидата от Демократической партии. Об этом сообщает РИА Новости. Собравшиеся — в основном, это молодежь — скандируют лозунг «Я верю в Хиллари!»

По последним данным, кандидат от демократов Хиллари Клинтон набирает 215 голосов избирателей (47,2%), а ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп - 244 голоса (48,2%). Отрыв Трампа от Клинтон составляет 29 голосов.

В свою очередь, сторонники Дональда Трампа собрались у штаб-квартиры его кампании в Нью-Йорке. Люди скандируют, среди прочих, лозунг с призывом к Трампу заключить в тюрьму Хиллари Клинтон, замешанную в скандале с электронной почтой.

Сам Трамп наблюдает за подсчетом голосов в небоскребе Trump Tower. В целях безопасности власти Нью-Йорка установили у здания грузовики с песком и металлические ограждения.