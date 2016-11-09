Сирийские войска заняли стратегически важный квартал Алеппо

Стратегически важный квартал 1070 на юго-западе сирийского города Алеппо захвачен правительственной армией и ее союзниками из движения «Хезболла», которые 8 ноября перешли в контрнаступление, передает телеканал Al-Masdar.

Сначала они взяли под контроль холм Тель-Батех, отрезав находящимся в квартале 1070 боевикам пути снабжения, из-за чего последние вскоре вынуждены были отступить.

Продвижение сирийских войск в квартале 1070 зафиксировала располагающаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека. По ее данным, нынешний прорыв — это самый большой успех правительственной армии в Алеппо за последние два месяца: бои за квартал 1070 ведутся с лета.

Со своей стороны представители группировок повстанцев, которые находятся в окрестностях Алеппо, утверждают, что бои за квартал 1070 по-прежнему продолжаются.