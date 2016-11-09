Жириновский поздравит Трампа с «отдыхом бабушки Хиллари»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вместе с другими членами партии направят поздравительную телеграмму в адрес Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Мы наверстаем ему телеграмму с поздравлениями: "Дорогой Дональд, поздравляем вас с заслуженной победой. Бабушка Хиллари пускай отдыхает"», – заявил Жириновский.

Депутаты Госдумы России встретили аплодисментами новость о том, что Трамп выиграл президентскую гонку. На заседании 9 ноября об этом сообщил глава парламентского комитета по образованию Вячеслав Никонов, передают РИА Новости.

«Коллеги, три минуты назад Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах президента США, а секунду назад Трамп начал свою речь как избранный президент США», — рассказал Никонов.

Миллиардер набрал более 270 голосов, необходимых претенденту в президенты США для победы.