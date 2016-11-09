Расходы на привлечение интуристов в РФ оценили в два рубля на человека

В России средние затраты на на привлечение иностранных путешественников в страну в 2015 году составили два рубля на человека, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления международного сотрудничества Ростуризма Валерия Коровкина.

Как рассказал собеседник, что такой же показатель в Европе равен 7-10 долларам, что соответствует примерно 450-640 рублям. И каждый турист оставил в европейских странах в среднем тысячу долларов.

Валерий Коровкин подчеркнул, что туристическая индустрия особенно быстрыми темпами развивается в Китае, где только в 2015 году инвестировано около 150 млрд долларов. «С предыдущего года они стали системно вкладывать деньги в отрасль, и туризм стал у них важнейшей движущей силой экономического развития», — подчеркнули в Ростуризме.

При этом Коровкин считает, что зарубежные страны недостаточно информированы о возможностях туризма в России, что мешает привлечению граждан из заграницы. Вместе с тем, по данным Ростуризма, в РФ в 2015 году наблюдался рекордно высокий поток интуристов за последние 7 лет.