В Лондоне в результате ДТП с трамваем пострадал 51 человек

Лондонская транспортная полиция сообщила, что в результате аварии трамвая на юге британской столицы в районе Кройдон «есть несколько погибших» и десятки раненных. Об этом сообщает ВВС.

В вагонах заблокированы два человека, спасатели пытаются их спасти. Всего на месте аварии работают около 70 сотрудников спасательных служб. Движение транспорта в районе Кройдон прекращено.

В больницы доставлены 51 человек, четверо в тяжелом состоянии.

О причинах аварии, также как и о точном количестве погибших, пока ничего неизвестно. Предполагается, что ее мог спровоцировать сильный дождь, который шел всю ночь.

«Пока слишком рано посчитывать погибших, но мы прилагаем все усилия для того, чтобы оценить последствия инцидента», — заявил помощник главного констебля транспортной полиции Робин Смит.

