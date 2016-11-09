Число жертв аварии трамвая в Лондоне составило пять человек

Число погибших в аварии с трамваем на юге Лондона составило пять человек, сообщает BBC. В настоящее время водитель трамвая арестован.

Ранее Лондонская транспортная полиция сообщила, что в результате аварии трамвая на юге британской столицы в районе Кройдон «есть несколько погибших» и десятки раненных. В больницы доставлены 51 человек, четверо в тяжелом состоянии.

«Мои мысли и молитвы с теми, кого коснулась ужасная авария с трамваем в Кройдоне», — заявила в связи с трагедией премьер-министр Британии Тереза Мэй. Соболезнования выразил и мэр Лондона Садик Хан.

Авария произошла в 6:00 (9:00 по Москве). Трамвай сошел с рельсов и перевернулся в столичном районе Кройдон. О причинах аварии до сих пор точно ничего неизвестно. Предполагается, что ее мог спровоцировать сильный дождь, который шел в британской столице всю минувшую ночь.