Россия и Польша договорились о разрешениях на грузоперевозки

Российские и польские транспортные власти достигли предварительной договоренности по обмену разрешениями на грузоперевозки автомобильным транспортом в 2017 году на уровне общего количества разрешений 2016 года, передает РИА Новости.

Замминистра инфраструктуры и строительства Польши Ежи Шмит, комментируя состоявшиеся переговоры, назвал их трудными. По его словам, стороны старались принять во внимание интересы друг друга — «чтобы перевозчикам как из Польши, так и из России были обеспечены условия спокойной, полностью комфортной работы, если речь идет о количестве разрешений».

Процедура обмена разрешениями на грузоперевозки на следующий год состоится до 20 декабря. Соответственно, заверил Шмит, «автоперевозки будут реализованы без перерывов и препятствий».

На сайте российского министерства транспорта сообщается, что РФ и Польша обменяются разрешениями в количестве 190,5 тысячи с каждой стороны.

Напомним, накануне стало известно, что Минтранс РФ разрабатывает вариант альтернативного польскому транзиту пути грузоперевозок — по паромной линии.