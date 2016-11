СМИ спрогонозировали победу Трампа с вероятностью 95%

Шансы на победу Дональда Трампа на выборах президента США газета The New York Times оценила в 95%. За него проголосовало 48,6% избирателей, а за Клинтон — 46,9%.

По прогнозам издания, он получит примерно 290 выборщиков из 270. Ранее газета оценивала вероятность его победы в 54%. Известно, что он уже обеспечил себе 167 голосов, тогда как у его соперницы Хиллари Клинтон их 109.

Трамп побеждает в Индиане, Кентукки, Западной Виргинии, Теннесси, Миссисипи, Оклахоме, Южной Каролине, Алабаме, Северной Дакоте, Вайоминге, Южной Дакоте, Небраске, Канзасе, Арканзасе, Техасе, Луизиане, Монтане, Миссури и Огайо.

