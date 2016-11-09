Трамп выступил с первой речью после победы над Клинтон

Американский миллиардер Дональд Трамп в среду выступил с первой речью в качестве победителя президентских выборов в США. Трансляцию речи будущего президента Америки вел телеканал CNN.

Дональд Трамп, в частности, призвал демократов и республиканцев объединиться. Он также заявил, что будет стремиться к сотрудничеству США с другими государствами. По его словам, он будет ставить интересы США выше всего, но при этом — честно поступать со всеми в мире.

Победивший кандидат от республиканцев также высказался о своей проигравшей сопернице от партии демократов, экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. По словам Трампа, американцы в долгу перед Клинтон за ее службу стране.

В ходе своего выступления Дональд Трамп также заявил, что готов немедленно приступить к работе в качестве главы государства. По расчетам, Трамп сменит действующего лидера страны Барака Обаму и переедет в Белый дом в январе будущего года.

Ранее стало известно, что Хиллари Клинтон отказалась от выступления перед своими сторонниками после завершения президентских выборов в США. Глава избирательного штаба Клинтон Джон Подеста пояснил, что подсчет голосов продолжается, и пока рано делать какие-либо публичные заявления.