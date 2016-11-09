Полиция Москвы разогнала акцию в поддержку Трампа у посольства США

Политолог Александр Ведруссов задержан за организацию несанкционированной акции в поддержку победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа возле американского посольства в Москве, передает РИА Новости.

Акция началась в 18:00 по московскому времени. У здания посольства США на Новинском бульваре собралось несколько человек, включая музыкантов духового оркестра, которые сыграли бравурный марш. Вскоре после этого к ним подошли охраняющие дипломатическую миссию полицейские и прервали выступление.

Полиция составила протокол о проведении несанкционированной акции и задержала ее организатора Ведруссова, его собирались доставить в ОВД «Пресненское».

Ведруссов заверил журналистов, что не является представителем какой-либо политической организации, а акция была всего лишь «искренним порывом простых горожан поздравить наших партнеров с избранием нормального президента и победы партии мира».

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над представительницей демократов Хиллари Клинтон в президентской гонке, выиграв по количеству голосов выборщиков.