Полиция Москвы разогнала акцию в поддержку Трампа у посольства США
Политолог Александр Ведруссов задержан за организацию несанкционированной акции в поддержку победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа возле американского посольства в Москве, передает РИА Новости.
Акция началась в 18:00 по московскому времени. У здания посольства США на Новинском бульваре собралось несколько человек, включая музыкантов духового оркестра, которые сыграли бравурный марш. Вскоре после этого к ним подошли охраняющие дипломатическую миссию полицейские и прервали выступление.
Полиция составила протокол о проведении несанкционированной акции и задержала ее организатора Ведруссова, его собирались доставить в ОВД «Пресненское».
Ведруссов заверил журналистов, что не является представителем какой-либо политической организации, а акция была всего лишь «искренним порывом простых горожан поздравить наших партнеров с избранием нормального президента и победы партии мира».
Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над представительницей демократов Хиллари Клинтон в президентской гонке, выиграв по количеству голосов выборщиков.