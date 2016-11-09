Представитель РПЦ связал победу Трампа с надеждой американцев на перемены

Глава синодального Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион выразил надежду Московского патриархата на положительное влияние победы Дональда Трампа на президентских выборах в США на международную обстановку. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Не думаю, что мы должны предаваться эйфории по поводу победы республиканского кандидата. Время покажет, каким он будет президентом, выполнит ли обещания, которые давал во время предвыборной кампании. Но с его избранием появляется надежда на улучшение всей системы международных отношений, на создание единой всемирной коалиции против терроризма», — заявил Волоколамский митрополит.

По его мнению, Хиллари Клинтон проиграла не только из-за того, что ее риторика не была убедительной.

«Выбор был не только между двумя личностями. По сути, американцам был поставлен вопрос: вы хотите, чтобы все оставалось, как было, или вы хотите перемен? И американский народ проголосовал за перемены», — предположил представитель РПЦ.

Владыка Илларион признал, что выборы нового президента США интересовали его, в первую очередь, с позиций председателя ОВСЦ и темой Ближнего Востока.