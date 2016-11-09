Трамп обвинил машины для голосования в подтасовках

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил установленные на избирательных участках машины для голосования в искажении результатов выборов в пользу кандидата-демократа Хиллари Клинтон, передает RT.

По словам Трампа, из разных штатов поступают сообщения от избирателей, которые жалуются на невозможность проголосовать за республиканцев, — их бюллетени попросту отходят демократам, поскольку именно так их регистрируют машины.

«Что-то есть хорошее в старой системе голосования: не нужно волноваться о взломе», — заявил Трамп.