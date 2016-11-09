Трамп пригласил Нетаньяху прибыть в США при первой возможности

Избранный президентом Соединенных Штатов кандидат-республиканец Дональд Трамп связался по телефону с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху и пригласил его приехать в США с визитом «при первой возможности», передает Reuters.

В свою очередь премьер-министр Израиля поздравил Трампа с победой на выборах и заверил, что у него нет более близкого союзника, чем Тель-Авив.

Напомним, ранее дату встречи с избранным президентом США назначил действующий американский лидер Барак Обама. Она состоится уже завтра — в четверг, 10 ноября. По словам Обамы, он звонил Трампу накануне ночью с поздравлениями. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить его успех», — добавил Обама, комментируя избрание Трампа президентом США.