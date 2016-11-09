Трамп победил на выборах президента США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в штате Висконсин.

По итогам голосования в этом штате миллиардер набрал более 270 голосов, необходимых кандидату для победы.

Новый вице-президент США Пенс объявил о победе Трампа, передает РИА Новости.

Как сообщили источники в штабе Клинтон, она уже позвонила Трампу и в телефонном разговоре признала свое поражение. Официально эта информация пока не подтверждена, передает CNN.

Ранее сообщалось, что после подсчета голосов в Пенсильвании Трамп набирал суммарно 264 голосов выборщиков против 215 голосов у кандидата от демократов Хиллари Клинтон.