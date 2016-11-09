Рубль упал на новостях о предстоящей победе Трампа

Утром 9 ноября на фоне подсчета голосов на выборах президента США курс рубля упал по отношению к доллару. Так, доллар стал стоить более 64 рублей на Московской бирже.

Однако по отношению к другим мировым валютам доллар также упал. Эксперты связали это событие с вероятной победой на выборах претендента от Республиканской партии Дональда Трампа.

Курс евро также вырос и приблизился к отметке в 72 рубля. Стоит отметить, что сильнее всего обвалился курс мексиканского песо (более 13%).

На важное американское политическое событие отреагировали падением и все мировые индексы, включая российские. ММВБ упал на 0,9% на открытии торгов, а индекс РТС потерял 1,3%.

При этом выросла цена золота.

Напомним, что по результатам подсчета итогов голосования 8 ноября в США победу одержал республиканец Дональд Трамп.