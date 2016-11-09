Клинтон обошла Трампа по количеству голосов

По состоянию на 6:55 (14:55 по мск) кандидат в президенты США от Республиканской партии Хиллари Клинтон обошла своего соперника Дональда Трампа по общему числу голосов. Данные опубликованы на сайте The New York Times.

Всего за Клинтон отдали свои голоса 58 млн 895 тысяч 309 американцев (47,6%), за Трампа —58 млн 858 тысяч 904 человека (47,6%).

Победитель остается не определен окончательно еще в четырех штатах. В Миннесоте лидирует Хиллари Клинтон, в Мичигане, Нью Гэмпшире и Аризоне — Дональд Трамп.

Для победы необходимо набрать более 270 голосов выборщиков, Трамп уже набрал необходимое для победы число голосов — 279 .