09 ноября 2016, 09:55
Трамп обеспечил себе победу
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обеспечил себе победу на президентских выборах в США. Он победил при голосовании в штате Пенсильвания, который является для выборов ключевым. Об этом сообщает Associated Press.
Победа в штате позволила Трампу заручиться голосами еще 20 выборщиков. Теперь он имеет в активе 270 голосов, которые достаточны для победы на президентских выборах.
Официально у Трампа 264 голосов выборщиков против 215 голосов у кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Избирательные участки в США уже закрылись, ведется подсчет голосов.
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