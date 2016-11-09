Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обеспечил себе победу на президентских выборах в США. Он победил при голосовании в штате Пенсильвания, который является для выборов ключевым. Об этом сообщает Associated Press.

Победа в штате позволила Трампу заручиться голосами еще 20 выборщиков. Теперь он имеет в активе 270 голосов, которые достаточны для победы на президентских выборах.

Официально у Трампа 264 голосов выборщиков против 215 голосов у кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Избирательные участки в США уже закрылись, ведется подсчет голосов.