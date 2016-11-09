Корабли из группы авианосца «Адмирал Кузнецов» прогнали подлодку Нидерландов

Подлодка ВМС Нидерландов была обнаружена противолодочными кораблями в составе группы российского авианосца «Адмирал Кузнецов». ВМС РФ вынудили покинуть район нахождения корабельной группы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

«Экипажам больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" не составило труда обнаружить лодку на дистанции 20 километров, используя штатные бортовые гидроакустические комплексы и данные, полученные от противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ», — заявил Конашенков.

Он отметил, что корабли более часа отслеживали движение подлодки, и, несмотря на ее маневры, был установлен гидроакустический контакт.

ВМС Нидерландов располагают четырьмя подводными лодками типа «Валдус».