Клинтон объявила о своем выступлении перед сторонниками в среду вечером

Бывший кандидат на пост президента США от демократической партии Хиллари Клинтон выступит перед сторонниками с речью в среду, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее помощницу Хуму Абедин.

После победы республиканца Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, Клинтон позвонила ему и признала поражение на выборах.

Позже стало известно, что Клинтон отменила выступление перед своими сторонниками.

Хиллари Клинтон была ближе к победе на выборах президента США, чем любая другая женщина за всю историю американской политики, отмечает агентство.

В 2000 году она стала первой женщиной-сенатором из Нью-Йорка, в 2009 — третьей женщиной-госсекретарем, в июле 2016 года Клинтон стала первой женщиной, выдвинутой Демократической партией на выборы президента США.

Ранее Джеральдин Ферраро в 1984 году и Сара Пэйлин в 2008 году выдвигались как вице-кандидаты в президенты, но не смогли принять участие в выборах.

Hillary Clinton comes closer than any other woman to winning the White House, but suffers defeat: https://t.co/uRlP8WfUcl pic.twitter.com/XhyRQ7ju8w