Минкульт РФ поздравил Трампа с победой Винни-Пухом

Министерство культуры России в необычном ключе прокомментировало победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США. Запись размещена в твиттере министерства.

Минкульт привел в качестве поздравления отрывок из песни из советского мультфильма о Винни-Пухе.

«ТРАМП-парам-парам-парам-парам-пам-пам! Минкультуры свой выбор сделало:)) #Союзмультфильму80!» – написали чиновники.

Отметим, ранее стало известно о победе Трампа на выборах. Его уже поздравили ряд мировых лидеров, а также соперница по предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Однако, по последним данным, кандидат от демократов смогла опередить своего конкурента по общему числу голосов.