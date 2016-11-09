«Яндекс. Новости» перестали работать на фоне выборов в США

Сервис «Яндекс.Новости» столкнулся 9 ноября с высокой нагрузкой. Может отмечаться загрузка информации медленнее обычного. Это происходит на фоне резко возросших запросов пользователей интернета относительно выборов президента, прошедших накануне в США. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

«Наши специалисты разбираются, в чем дело. "Яндекс.Новости" работают под высокой нагрузкой, в связи с этим время ответа сервиса может быть чуть дольше обычного», — пояснил собеседник агентства.

По данным «Яндекса», темы, относящиеся к американским выборам, достигли 100 из 100 баллов по шкале интереса в поиске.

Перебои в работе сервиса начались утром 9 ноября, в то время как в США подсчитывались итоги прошедшего голосования.

Напомним, что победу в президентской гонке одержал Дональт Трамп — претендент на пост главы США от Республиканской партии.