Яценюк посоветовал Трампу не признавать Крым российским

Экс-глава украинского правительства и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, комментируя в своем Facebook победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, выразил надежду, что новый американский лидер не признает Крым российским.

По словам Яценюка, Киев ждет от Вашингтона сохранения «преданности фундаментальным принципам международных отношений», противостояния «российской агрессии», продолжения «курса санкционного давления против Кремля» и непризнания «аннексии Крыма».

Также Яценюк надеется, что США вместе с Украиной будут «твердо стоять на защите территориальной целостности» последней.

По мнению бывшего премьер-министра Украины, новоизбранный президент США столкнется «с драматичными и сложными внутренними и внешними вызовами», в борьбе с которыми Яценюк пожелал ему успеха.

«Соединенные Штаты — не только ведущая экономика планеты, но и лидер свободного мира. Очень важно, чтобы новый президент США укрепил эту роль и не допустил никакого раскола между союзниками», — добавил экс-глава украинского правительства.

Напомним, в середине лета Дональд Трамп заявлял, что в случае своей победы на президентских выборах рассмотрит вопрос о снятии санкций с Москвы и о признании российской территорией Крыма, жители которого, по его словам, хотят быть частью РФ.

В конце сентября украинский президент Петр Порошенко назвал эти заявления кандидата-республиканца предвыборной риторикой.