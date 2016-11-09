Захарова ответила на слова Макфола о влиянии Путина на выборы в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола о том, что российский лидер Владимир Путин повлиял на результаты выборов в США.

«Сначала Администрация Обамы назначала этих "макфолов" на ответственные должности и вверяла им управление не только своей страной, но и многими вассальными государствами, а потом, когда ситуация стала патовой, начала кричать, что во всем виновата Москва», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, что Макфол написал в своем твиттере, что неожиданный успех Трампа на выборах президента является заслугой Путина. Он назвал российского главу «молодцом». Впоследствии этот твит был удален.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября 2016 года.