Мария Захарова ответила на обвинение в «гибридной попытке присвоения истории»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на заявление украинского президента Петра Порошенко, назвавшего открытие в Москве памятника святому князю Владимиру «гибридной попыткой присвоения истории».

«Гибридное присвоение истории — это на каждом углу последние два года кричать, что Украина стоит у истоков создания ООН и с первого дня своей работы в 1945 году, будучи еще в составе СССР, украинская делегация принимала самое активное участие в формировании Организации, а параллельно с этим в 2014 году сносить в Киеве памятник Дмитрию Мануильскому — первому представителю Украины в ООН», — написала Захарова.