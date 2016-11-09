СМИ узнали о предстоящем сокращении доходов чиновников

В следующем году доходы госслужащих могут снизиться на 6%, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на нескольких чиновников, которые рассказали об это на условиях анонимности.

Такая информация по сути содержится в материалах к проекту бюджета на 2017 год: речь о средней величине сокращения бюджетных расходов, она как раз указана на уровне 6%. В 2018-2019 годах это сокращение запланировано на уровне 9% и 11%.

Напомним, сокращение зарплат государственных служащих в России началось после их заморозки в 2015 году на фоне последствий кризиса 2014 года. Сокращение составляло 10% в год, и последнее из них — в нынешнем году — обосновывалось соответствующим поручением главы кабмина РФ Дмитрия Медведева от 25 декабря 2015 года.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства России сообщили о росте средней зарплаты отечественных чиновников на 38% с января 2019 года из-за вступления в силу нормативных правовых актов «по увеличению гарантированной части денежного содержания».

Впрочем, впоследствии вице-премьер Ольга Голодец опровергла это сообщение. С аналогичными опровержениями выступили в аппарате правительства, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог прокомментировать новость.