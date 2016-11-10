Суд арестовал задержанных в Севастополе украинских диверсантов

Ленинский районный суд Севастополя арестовал троих граждан Украины, задержанных по подозрению в подготовке диверсий по заданию украинского Минобороны. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Все трое фигурантов дела арестованы судом на срок два месяца», — рассказал собеседник агентства.

Подробности дела и имена арестованных не раскрываются. Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе диверсионно-террористической группы. Предполагается, что они планировали провести диверсии на объектах инфраструктуры Крыма. У задержанных были изъяты взрывные устройства, оружие, боеприпасы и карты-схемы объектов, где планировались диверсии. Управление разведки Минобороны Украины опровергло, что в Крыму задержаны сотрудники ведомства.