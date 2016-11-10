Поставивший на победу Трампа россиянин выиграл 1,5 млн рублей

Россиянин, который сделал ставку на победу республиканца Дональда Трампа в президентской гонке в США, выиграл 1,5 млн рублей. Он сделал самую крупную ставку, в 1 млн рублей, при коэффициента 2,5. Таким образом, россиянин вернет свою ставку и получит дополнительно 1,5 млн рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на представителей «Лиги ставок».

«Расчет ставок мы будем производить только после того, как Дональд Трамп будет официально признан 45-м президентом США», — пояснили собеседники агентства.

Напомним, 8 ноября прошли выборы, в ходе которых проголосовали штаты. Однако будет второе голосование — коллегии выборщиков, которое состоится 19 декабря.

«Теоретически существует возможность, что Дональд Трамп не станет президентом США, последний такой прецедент был в 2000 году, когда вместо лидирующего Альберта Гора в конечном счете победу одержал Джордж Буш – младший», — отметили букмекеры.

Официально новый президент США вступит в должность 20 января.