Дворкович поддержал идею об оснащении «черными ящиками» автомобилей в РФ

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович распорядился создать межведомственную рабочую группу, которая подготовит изменения нормативно-правового регулирования для внедрения в эксплуатацию на российские автомобили бортовых устройств, контролирующих состояние всех систем машины. Об этом сообщают «Известия».

«Черные ящики» будут не только собирать информацию о местоположении и состоянии автомобиля, но также зафиксируют данные о нагрузке на ось грузового автомобиля (это решает вопрос взвешивания перевозимых грузов), стиле езды конкретного водителя (для составления договора страхования), необходимости ремонта или замены определенных узлов (для автосервиса).

Пока обсуждается сама идея реализации проекта, о бюджете речь еще не идет.

«Мы считаем целесообразным разработку двух «дорожных карт»: одну по совершенствованию нормативного правового и нормативно-технического регулирования и вторую — по интеграции создаваемой системы с другими государственными информационными и информационно-навигационными системами», — сообщил изданию президент Некоммерческого партнерства ГЛОНАСС Александр Гурко.

Напомним, 6 октября заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов предложил создать «Единую государственную среду передачи навигационной информации, получаемой от тахографов и иных технических устройств с измерительными функциями» (ЕГСНИ). Идею встраивания с 2020 года во все автомобили «черных ящиков», связанных с системой ГЛОНАСС, подержал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.