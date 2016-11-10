СМИ назвали кандидатов на ключевые посты в администрации Трампа

Список из 41 кандидата на 17 ключевых постов в 13 департаментах в администрации избранного президента США Дональда Трампа опубликовало издание BuzzFeed.

Должность госсекретаря источники прочат Джону Болтону, который 8 лет проработал в Госдепартаменте и год представлял США в ООН. Однако этот пост могут занять глава комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер или бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич.

Министром обороны могут стать бывший глава военной разведки Майкл Флинн, бывший советник по национальной безопасности Стивен Хэдл, конгрессмен Данкан Хантер, сенатор Джефф Сешнс или бывший сенатор Джеймс Талент.

Самого верного союзника Трампа, нейрохирурга Бена Карсона, могут назначить министром образования или министром здравоохранения и социального обеспечения. Он также был кандидатом в президенты США от Республиканской партии, но выбыл из гонки и сосредоточился на поддержке избранного президента во время предвыборной кампании.

Сенатор Джефф Сешнс, помимо должности министра обороны, рассматривается как возможный генеральный прокурор. Как бывший судья он долгое время работал в Законодательном комитете Сената.

Источник издания из штаба Трампа при этом утверждает, что некоторые кандидатуры рассматриваются сразу на несколько постов и список не является окончательным. Возможно, что в ближайшее время в нем появятся новые имена или исчезнут старые.

Так, миллиардер Карл Айкан уже заявил, что не примет предложение занять пост министра финансов. Кроме него на эту должность рассматриваются кандидатуры главы комитета Палаты представителей по финансам Джеба Хенсарлинга, а также банкира и кинопродюсера Стивена Мнучина.