ЦБ подтвердил хакерские атаки на крупнейшие российские банки

В Центробанке России рассказали о фиксировании Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ, FinCERT) хакерских атаки на несколько крупнейших банков. Сообщается, что атаки средней мощности, в них участвуют бот-сети. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Нарушений доступности сервисов банков не фиксировалась», — сообщил регулятор.

Информация о кибератаках направлена в правоохранительные органы РФ и Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Как сообщалось ранее, хакеры атаковали серверы пяти крупнейших банков России.