Сharlie Hebdo опубликовал карикатуру на Трампа

На обложке французского сатирического журнала Charlie Hebdo появилась карикатура с изображением нового американского президента Дональда Трампа.

Художники изобразили избранного президента США, призывающего не бояться его. На карикатуре мало изменен внешний вид Трампа, однако сделан намек на его ожидаемую жесткую политику относительно мигрантов.

«Не бойтесь, чужеземцы», — гласит надпись.

Напомним, после опубликования официальных итогов прошедших 8 ноября выборов главы США издание выпустило карикатуру на действующего американского лидера Барака Обаму, изобразив его убегающим от полицейских.