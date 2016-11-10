СКР назвал причины обрушения на оборонном заводе в Екатеринбурге

Управление СКР по Свердловской области рассматривает две основные версии причин обрушения кровли на оборонном заводе в Екатеринбурге, в результате которого погибли четыре человека. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.

Базовыми версиями следствие назвало «нарушение правил безопасности при ведении работ, а также обрушение кровли вследствие усталости металла».

Частичное обрушение кровли одного из производственных цехов на машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге произошло 9 ноября. обрушилась кровля одноэтажного цеха на общей площади 3,6 тысячи квадратных метров. В результате погибли четыре человека, еще 14 пострадали. По первоначальной версии, причиной обрушения стал скопившейся на крыше снег после продолжительного снегопада.

ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (МЗИК, ЗиК) является производителем военной техники. Входит в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». На предприятии, в частности, производят боевые средства зенитно-ракетной системы С-300 и зенитно-ракетного комплекса «Бук».