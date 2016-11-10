Экспертиза «Полит.ру»: Позиция Интерпола в отношении ряда стран изменилась

Позиция Интерпола в отношении некоторых стран изменилась, полагают пользователи соцсетей, обсуждающих сообщения СМИ о том, что президентом Интерпола стал гражданин Китая, а вице-президентом – гражданин России. В частности, такое мнение высказал пользователь Андрей Петренко, выпускник Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского.

«Заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй стал новым президентом Международной организаций уголовной полиции. Вице-президентом организации впервые в её истории стал россиянин – начальник национального бюро Интерпола в России Александр Прокопчук.

Похоже пофигизму Интерпола в отношении некоторых стран и "общественно-политических" активистов придет конец...», – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Некоторые связывают с этим назначением определенные ожидания изменений в организации сотрудничества Интерпола с российскими правоохранительными органами. В частности, предполагается, что их взаимодействие станет более эффективным.

«Интерпол наш!:)», – шутит пользователь Инесса Бирагова, сотрудница УТСР АКГО из Черкесска. «Вот теперь некоторым нашим олигархам надо потрястись за свою задницу, если в России будут к ним вопросы. Думаю, что наши запросы буду рассматриваться в приоритетном порядке!», – полагает пользователь Евгений Александрович из Москвы. «И здравствуй, Миша Ходорковский!», – так отреагировала на новость пользователь Елена Антонова.

О том, что вице-президентом Интерпола впервые избран представитель России, генерал-майор полиции Александр Прокопчук, стало известно из твитта в официальном микроблоге этой международной организации.

Как пояснил источник информационного агентства РИА Новости, Прокопчук не только стал первым россиянином на посту вице-президента организации от Европы, но и были избрано подавляющим большинством участников Генеральной Ассамблеи Интерпола: «127-ю голосами "за" при всего десяти "против" и восьми воздержавшихся».

Напомним, Россия стала членом Интерпола как правопреемница СССР, который присоединился к Интерполу в 1990 году.