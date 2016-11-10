Экспертиза «Полит.ру»: Автовладельцев надо стимулировать к установке «черных ящиков»

Идея к 2020 году оснащать все новые автомобили самописцами обоснованна, и такое нововведение неизбежно, и стоило бы стимулировать автовладельцев к установке этих устройств. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Сергей Канаев, соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России».

«По моему мнению, то, что «черные ящики» будут останавливаться в обязательном порядке на всех новых автомобилях к 2020 году – это абсолютно нормально.

С одной стороны, это тотальная безопасность страны, с другой – безопасность автовладельцев при ДТП. Ну, и самое главное, наверное, – это развитие той интеллектуальной транспортной системы, которая в скором будущем приведет к использованию беспилотных автомобилей. Поэтому, мне кажется, несмотря на все недостатки вроде удорожания автомобилей и так далее, это уже неизбежно. Тем более, что иностранные автомобильные концерны уже используют подобные системы, но только в своих интересах.

Для тех, кто не знает, могу сказать: с 2011 года, в принципе, любой новый автомобиль в мире оснащен такой системой, которая позволяет остановить его с помощью спутников. И то, что наше правительство делает подобное для ЭРА-ГЛОНАСС, – абсолютно нормально, я не вижу в этом ничего страшного. Да, стоимость автомобиля увеличится, но не так существенно. А для тех, кто не захочет пользоваться подобной системой, думаю, найдутся умельцы, которые смогут ее отключить и сделать так, чтобы автомобиль использовался и без «черных ящиков».

Но здесь, мне кажется, надо идти не по пути обязательств и штрафов, а по пути пропаганды и стимулирования водителей. Один из методов – это, допустим, удешевление полиса страхования, будь то ОСАГО или КАСКО, для тех людей, у которых автомобили оснащены «черными ящиками». Потому что эти устройства, действительно, позволяют доподлинно восстановить картину происходящего. И страховщикам это выгодно с точки зрения защиты от мошенничества», – сказал Сергей Канаев.

О том, что в правительстве России принципиально одобрили идею оснащения всех автомобилей «черными ящиками», то есть самописцами наподобие использующихся в самолетах для записи данных о движении и состоянии машины, сообщила 10 ноября газета «Известия».