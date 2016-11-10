Эксперт Любовь Храпылина: Идея обеспечивать лекарствами по страховке ОМС очень хороша

Идея обеспечивать россиян лекарствами по страховке ОМС очень хорошая. Такое мнение высказала в беседе с «Полит.ру» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Любовь Храпылина, комментируя предложение Минздрава.

«Это хорошая идея. И, думаю, положительным в таком решении является то, что появился конкретный адресат, к которому можно обращаться, с которым можно заключать отношения финансового характера. И, мне представляется, вот это позволит производителям лекарств более успешно решать все вопросы.

Когда говорят, что выделят деньги из бюджета, начинаются вопросы: из какого бюджета? А если этот бюджет уже сформирован, то каким образом в него войти? Возникает много таких технико-технологических трудностей, которые преодолеть совсем непросто. Фонд обязательного медицинского страхования обладает лучшей мобильностью по сравнению с другими субъектами финансового обеспечения, и тут какой-то плюс, какой-то просвет поэтому явно виден.

Я полагаю, что если будет разработан четкий механизм взаимоотношений фонда с производителями лекарственных средств и в увязке еще и с исполнителями (я имею в виду лечебно-профилактическое звено, которое будет эти препараты назначать и так далее), это будет как-то определено таким способом, чтобы для больного не было проблем. Чтобы ему не приходилось доказывать, куда-то бегать и так далее. Если врачи приняли решение о каком-то назначении, связанном с определенными диагностическими позициями, то очень хорошо. Тогда, соответственно, в перечневом или каком-то другом варианте, этот препарат становится обязательным для предоставления на условиях бесплатности для человека в рамках программ ОМС – и круг замыкается.

И я полагаю, что если действительно серьезно, вдумчиво, ответственно отнесутся к этому, то для больных многие проблемы сами собой решатся. Но чтобы говорить по конкретным схемам, надо увидеть, как именно собираются действовать. Самое главное – чтобы человеку не пришлось бегать по врачам по кругу и что-то доказывать, упрашивать, высматривать. Так что дождемся сведений о механизме. А идея, конечно, очень хорошая», – объяснила Любовь Храпылина.

О том, что в Минздраве разрабатываются несколько вариантов лекарственного страхования для россиян, сообщила 10 ноября газета «Коммерсантъ». По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, предполагается, что стоимость лекарств будет покрываться за счет взносов в систему обязательного медстрахования. При этом размеры отчислений в Фонд ОМС возрастут.

Система может заработать с 2019 года, сообщила Скворцова на VII Всероссийском конгрессе пациентов.