Жена активиста Дадина не узнала его на свидании в колонии

Анастасия Зотова — супруга осужденного активиста Ильдара Дадина — утверждает, что не узнала своего мужа при посещении его в колонии. Он стал «совершенно другим человеком», рассказала женщина изданию «7×7».

По ее словам, встреча с супругом вызвала у нее «полный шок», ощущение «сюрреальности происходящего» и «ада».

«22 августа, когда мы с Ильдаром виделись, это был совершенно другой человек – бодрый, веселый, который рассказывал, как они в СИЗО чуть ли не на солнышке загорают», – рассказала Анастасия Зотова.

Она утверждает, что в сегежской колонии продолжается избиение заключенных, а ее мужа и вовсе поместили в «палату для буйнопомешанных».

Зотова утверждает, что у Дадина «трясутся руки, дергается губа – в одну сторону, в другую, дергается щека, постоянный нервный тик», и в результате «он пытается говорить – он задыхается».

Напомним, Ильдару Дадину в прошлом году вынесли приговор за неоднократные нарушения правил проведения массовых мероприятий, отправив за решетку на три года. Он стал первым в России активистом, осужденным по статье 212.1 УК РФ.

1 ноября Дадин пожаловался на избиения и пытки в стенах колонии. Его жалобы получили огромный общественный резонанс, и в Сегеж отправились члены президентского Совета по правам человека. Впрочем, медики не обнаружили на теле активиста следов побоев или пыток.

Впоследствии Дадину предложили перевод в другую колонию, от которого он отказался, мотивируя свое решение стремлением поддержать других заключенных.