В Верховном суде обжалован приговор Ильдару Дадину

Защита обжаловала в Верховном суде РФ приговор активисту Ильдару Дадину, который в конце октября сообщил о пытках и избиениях в исправительной колонии №7 города Сегежа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ксению Костромину.

Дадин отбывает срок в колонии по статье 212.1 УК РФ, которая касается «неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения митинга».

Адвокат отметила, что приговор, вынесенный в отношении Дадина, просят отменить из-за несоответствия российскому законодательству. «Приговор мы считаем незаконным и необоснованным, а саму статью 212.1 (УК РФ) противоречащей Конституции Российской Федерации», — заявила Костромина.

Напомним, что Дадин стал первым в России осужденным по этой статье. Его признали виновным в декабре 2015 года приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее этот срок сократили до 2,5 лет.

Как сообщалось ранее, супруга осужденного активиста не узнала Дадина в колонии. Она утверждает, что в сегежской колонии продолжается избиение заключенных, о которых сообщал активст.