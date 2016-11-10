СМИ узнали подробности подготовки новых терактов в Крыму

«Украинские диверсанты», о задержании которых ранее сообщило ФСБ РФ, готовили теракты на электростанциях, станциях очистки воды, а также газораспределительных сетях Крыма. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника издания, эта информация получены была со слов самих задержанных. Все они якобы признали, что являются кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. «Все трое признали свою вину и дают соответствующие показания», — утверждает источник.

ФСБ РФ пока не называло никаких имен. Однако гражданин Украины Алексей Штыбликов рассказал «Дождю», что является братом одного из задержанных. Он заявил, что его брат Дмитрий работает аналитиком неправительственного Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос» в Севастополе. Алексей утверждает, что его брат никогда не имел отношения к Минобороны Украины.

Ранее представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко опроверг информацию ФСБ РФ о задержании в Севастополе членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки (ГУР) украинского военного ведомства.