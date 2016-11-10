СМИ сообщили об аресте восьми членов «русской банды» в Нью-Йорке

В Нью-Йорке полицейские задержали восьмерых подозреваемых членов «русской банды», которые совершали свои преступления на Кони-Айленд и Брайтон-Бич, сообщает New York Post.

Все задержанные являются выходцами из России и Украины. В течение нескольких лет банда занималась вымогательствами, рэкетом и торговлей кокаином в Нью-Йорке. Известно также, что один из сообщников арестованных находится в бегах.

По данным СМИ, все члены банды официально нигде не работали. При этом они вели роскошную жизнь, владели дорогими машинами и счетами на тысячи долларов.

Как уточняет New York Post, деньги арестованные получали от вымогательств у граждан, живущих за пределами США. Бандиты угрожали расправой над их родными на территории Америки. Отмечается, что одного из арестованных — Алексея Цветкова — уже ранее депортировали на Украину, но он вернулся в США, пожаловавшись на пытки.

Издание Life приводит имена всех арестованных: Леонид Гершман, Алексей Цветков, Ренат Юсуфов, Игорь Круглый, Вячелав Малкеев, Исок Аронов, Юсиф Пардилов и Либрадо Ривера.