СМИ сообщили о задержании подозреваемого в попытке взрыва «Крокус Экспо»

Задержанный житель Подмосковья, подозреваемый в причастности к организации взрыва в «Крокус Экспо», признался, что согласился заложить бомбу в выставочном центре за денежное вознаграждение. Об этом пишет Life.ru.

По информации следствия, тридцатилетний подозреваемый не имеет работы и является лишь исполнителем.

Владелец «Крокус Экспо», бизнесмен Арас Агаларов сообщил спецслужбам и следователям об угрозах и требованиях 2 млн долларов.

Следователи предполагают, что преступники рассчитывали лишь напугать бомбой Агаларова и не планировали причинения вреда гражданам.

Посетители и сотрудники здания «Крокус Экспо» были экстренно эвакуированы 7 октября в связи с угрозой вызова. Позднее информация о заложенном взрывном устройстве подтвердилась. Оно находилось в стене одного из туалетов центра. Спецслужбы выяснили, что бомбу вносили по частям.