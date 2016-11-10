Глава Минздрава анонсировала введение лекарственного страхования с 2019 года

Глава Минздрава Вероника Скворцова на VII Всероссийском конгрессе пациентов заявила, что система лекарственного страхования может заработать уже с 2019 года. Ведомство уже разрабатывает механизм обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает «Коммерсантъ».

«Мы считаем необходимым в перспективе переходить на механизм лекарственного страхования и включить его в систему обязательного медицинского»,— сказала министр.

По словам руководителя департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елены Максимкиной, к 2019 году часть лекарств будет изъята из системы Госзакупок. В ней останутся медикаменты из программы «Семь нозологий», препараты для борьбы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом.

Как заявил заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб, реформа окажет «положительный эффект на производственный корпус, который уже будет планировать с учетом информации из регионов».

В настоящее время в РФ за счет федерального бюджета льготными лекарствами обеспечены 4,7 млн человек, за счет региональных бюджетов – 8,9 млн человек.