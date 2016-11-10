МВД резко увеличит срок наказания за повторную пьяную езду

МВД изучает вопрос увеличения срока наказания за повторную езду в пьяном виде на срок свыше трех лет лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Владимиру Колокольцева.

«МВД сегодня прорабатывает вопрос об увеличении ответственности за данный вид правонарушения для того, чтобы срок лишения свободы превышал три года», — заявил Колокольцев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что МВД с начала года провело 41 тысячу профилактических мероприятий по сплошной проверке водителей на предмет употребления спиртного. Ранее стало известно, что сотрудников ГИБДД, принимающих экзамен на получение водительских прав, могут начать проверять на детекторе лжи.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщило, что комитет Госдумы по законодательству одобрил к первому чтению проект закона, в котором предлагается увеличить штраф за тонировку стекол автомобилей в три раза. Штраф предложено повысить с 500 до 1500 рублей и предусмотрев в законопроекте наказание в размере 5 тысяч рублей за повторное нарушение.