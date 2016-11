Дуров объяснил поражение Клинтон гневом лягушонка Пепе

Павел Дуров связал проигрыш демократа Хиллари Клинтон в президентской гонке в США с критикой мема о лягушонке Пепе. Об этом основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram написал в своем твиттере.

«Все ясно? Хиллари не стоило связываться с Пепе. Никогда не злите Зеленого бога, ребятки», — отметил он.

Lesson learned? Hillary shouldn't have messed with Pepe. Never infuriate the Green God, folks. pic.twitter.com/M2HC1VDA5N