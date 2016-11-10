Дуров объяснил поражение Клинтон гневом лягушонка Пепе

Павел Дуров связал проигрыш демократа Хиллари Клинтон в президентской гонке в США с критикой мема о лягушонке Пепе. Об этом основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram написал в своем твиттере.

«Все ясно? Хиллари не стоило связываться с Пепе. Никогда не злите Зеленого бога, ребятки», — отметил он.

Lesson learned? Hillary shouldn't have messed with Pepe. Never infuriate the Green God, folks. pic.twitter.com/M2HC1VDA5N — Pavel Durov (@durov) 9 ноября 2016 г.

В сентябре 2016 года Хиллари Клинтон осудила своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа за распространение вирусного мема с лягушонком Пепе. В сети этот мем ассоциируется с пропагандой фашизма. В штабе Клинтон мем назвали «ужасным» и в очередной раз напомнили, что половина сторонников Трампа являются расистами, гомофобами, противниками ислама и сексистами.

В свою очередь, неправительственная организация американских евреев «Антидиффамационная лига» приравняла лягушонка Пепе к изображению свастики и включила его в список символов ненависти. Создатель лягушонка Мэтт Фурье в ответ на это заявил, что Пепе является символом «празднования мира, единения и веселья».