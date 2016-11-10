Президент Филиппин назвал Трампа своей ровней в любви к ругани

Лидер Филиппин Родриго Дутерте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил желание «зарыть топор войны» с Вашингтоном, передает телеканал CNN.

Родриго Дутерте также заявил о своем сходстве с Дональдом Трампом в части готовности браниться по малейшему поводу. По словам филиппинского президента, они с Трампом одинаково реагируют на некоторые вещи. «Мы оба любим ругаться. Одна мелочь — мы сразу же бранимся. Мы одинаковые», — заявил Дутерте.

Ранее Дутерте назвал генсека ООН Пан Ги Муна «дураком» и «послал к черту» Евросоюз. Самым известным его заявлением стало высказывание в адрес президента США Барака Обамы, которого он уже дважды окрестил «сыном шлюхи», посоветовав при этом «не лезть с нотациями о соблюдении прав человека». Позднее Дутерте принес Обаме свои извинения заявил, что пообещал Богу перестать сквернословить.

Кроме того, в начале ноября в интервью телеканалу Al Jazeera Дутерте назвал президента России Владимира Путина своим «идолом».