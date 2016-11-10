Глава Еврокомиссии назвал неизбежным создание армии ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, по его мнению, в долгосрочной перспективе Вашингтон откажется обеспечивать безопасность Европы, поэтому ей следует приступить к созданию собственной единой армии, передает РИА Новости.

По словам Юнкера, странам-членам Евросоюза следует «дать новый ход вопросу о европейском оборонительном союзе вплоть до… создания европейской армии».

«Это музыка будущего, и она уже звучит, только многие европейцы пока ее не слышат», — пояснил глава Еврокомиссии, добавив, что при всем прочем Евросоюз многим обязан Соединенным Штатам.

План создания «совместной военной силы», которая «будет соперничать с НАТО по военному потенциалу», был представлен Германией и Францией в середине сентября на неформальном саммите с участием лидеров Евросоюза в Братиславе. Предполагается, что соглашение по этому плану будет урегулировано к июню будущего года.