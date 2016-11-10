Банк России резко понизил официальный курс евро

Банк России в четверг, 10 ноября, опустил официальный курс евро на два рубля, до 69,34 рубля. Курс доллара на 11 ноября понижен на 48 копеек, до 63,42 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

После понижения курса стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро) стала составлять 66,08 рубля.

В свою очередь, на Московской бирже в ходе торгов 10 ноября доллар и евро также снижаются. По данным сайта Московская Биржа, в 13:00 по Москве американская валюта упала на 40 копеек, до 63,47 рубля, европейская — на 46 копеек, до 69,15 рубля.

10 ноября фьючерсные контракты на североморскую смесь Brent торговались по 46,30 за баррель, что на 0,17 процента ниже предыдущего закрытия. Цена на нефть марки WTI упала на 0,73 процента до 44,94 долларов за баррель.

Днем ранее на фоне подсчета голосов на выборах президента США курс рубля упал по отношению к доллару. Между тем, министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что влияние итогов выборов в США на российскую экономику будет минимальным. При этом он допустил краткосрочные колебания курса.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что итоги выборов в США не окажут серьезного влияния на российскую экономику и курс рубля. Силуанов также отметил, что российские финансовые рынки продемонстрировали сдержанную реакцию на президентские выборы в США. «Это отрадный факт, так как именно на стабилизацию ожиданий и снижение зависимости от внешних факторов были направлены проводимые бюджетная и денежно-кредитная политика», — добавил министр, его слова цитирует ТАСС.