Наблюдатели ОБСЕ неоднозначно оценили выборы президента США

Наблюдатели ОБСЕ дали неоднозначную оценку состоявшимся в США выборам президента. Они признали соблюдение свобод и конкурентности, но поставили под сомнение обеспечение достоверности результатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специального координатора и главу краткосрочной комиссии ОБСЕ на президентских выборах в США Кристин Муттонен.

290 наблюдателей из 44 стран посетили в день выборов более 900 участков по всей стране

Однако спецкоординатор миссии ОБСЕ Одри Гловер на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что более 35 млн человек не были зарегистрированы для участия в выборах. По его мнению, необходимо продолжить усилия «по расширению регистрации среди меньшинств и маргинализованных групп».

Кроме того, ОБСЕ сочло, что тайна голосования по почте и в электронном формате не была обеспечена должным образом.