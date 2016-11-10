СМИ сообщили об отключении банка «Экспресс-кредит» от системы электронных платежей

Центробанк отключил банк «Экспресс-кредит» от системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), сообщает РБК со ссылкой на источники в банковских кругах.

Отключение произошло утром в четверг, 10 ноября. Днем ранее сайт «Банки.ру» со ссылкой на call-центр «Экспресс-кредита» сообщил, что кредитная организация перестала проводить большинство операций. Недоступны оказались операции по картам и переводы, клиенты могут только забрать проценты по вкладам или снять деньги с карты. В call-центре пояснили, что ограничения связаны с отсутствием денег в кассе.

Между тем, как отмечает РБК, в четверг в банке «Экспресс-кредит» отказались комментировать по телефону инормацию от отключении от БЭСП. Комментарий от пресс-службы банка на момент публикации на сайте издания отсутствует.

Московский банк «Экспресс-кредит» занимает 304-е место в российской банковской системе с активами в 5,77 млрд рублей (данные на 1 октября). Финансовая организация специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов, привлечении средств в депозиты и на операциях с долговыми ценными бумагами.