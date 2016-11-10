Пользователям Faceboook дали возможность скрыть посты о выборах в США

Пользователи браузера Google Chrome могут скачать расширение, специально созданное киевским программистом Максом Фраем для тех, кто хочет скрыть из своей ленты в социальной сети Facebook записи с упоминанием американских выборов, пишет Apparat.

Расширение работает следующим образом: все посты, где встречаются ключевые слова «Америка», «президент», «Клинтон», «Трамп», «Хиллари» и «Дональд», автоматически заменяются иконкой, изображающей победившего на выборах республиканца Дональда Трампа. При нажатии на эту иконку после замены запись раскрывается полностью.

Программист назвал придуманный им плагин «MakeFbGreatAgain» — намек на лозунг Трампа «Make America Great Again» («Верни Америке величие»).